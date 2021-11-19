***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.11.2021 09:04
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978585
BIST
11:391.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:3911,0084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0276
|Açılış
|: 10,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:3912,4750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0896
|Açılış
|: 12,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:39653,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -6,58
|Açılış
|: 653,92
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:37
|TETMT
|209,50
|8.676.967
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|57.882.403
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.184.022
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|36.399.446
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|92.703.985
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,36
|187.716.658
|% -7,41
|
|GMTAS
|2,25
|3.010.955
|% -4,26
|
|ULAS
|3,76
|904.678
|% -4,08
|
|KRDMD
|8,15
|843.690.516
|% 3,95
|
|GARAN
|12,27
|639.688.358
|% 0,25
|
|SISE
|11,18
|530.963.178
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,60
|416.642.304
|% 0,00
|
|THYAO
|18,01
|407.603.003
|% 0,06
|
|YKBNK
|3,60
|416.642.304
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,15
|843.690.516
|% 3,95
|
|TSKB
|1,58
|97.931.194
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,03
|183.880.362
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,18
|125.959.439
|% 1,40
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9915
|11,0013
|% -0,31
|
|Euro
|12,4508
|12,4627
|% -0,81
|
|Sterlin
|14,7291
|14,8030
|% -0,87
|
|Frank
|11,7624
|11,8333
|% -1,01
|
|Riyal
|2,9114
|2,9260
|% -0,79
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,34
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,48
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.288
|4.397
|-87,35
|
|Yarım
|2.073
|2.127
|-42,26
|
|Çeyrek
|1.040
|1.064
|-21,12
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,70
|8,71
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|0,73
|