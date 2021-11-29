***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 09:18
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979959
BIST
10:321.781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.781
10:3212,6601
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,2911
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:3214,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2636
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:32731,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 17,97
|Açılış
|: 731,03
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:32
|RALYH
|19,61
|13.292.971
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|INTEM
|50,45
|4.605.863
|% 9,96
|
|RTALB
|25,20
|78.443.925
|% 9,95
|
|KUTPO
|127,10
|59.209.353
|% 9,95
|
|IDEAS
|30,24
|8.455.823
|% -9,84
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|DURDO
|19,36
|18.993.705
|% -7,19
|
|BJKAS
|5,38
|28.684.178
|% -6,60
|
|FRIGO
|3,91
|10.750.617
|% -5,78
|
|THYAO
|16,97
|575.364.626
|% -0,12
|
|SISE
|11,99
|255.136.217
|% 0,42
|
|MIATK
|27,04
|190.730.084
|% 6,37
|
|ASELS
|21,16
|182.985.010
|% 2,32
|
|KRDMD
|8,65
|158.014.268
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,24
|97.607.033
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,19
|122.168.068
|% 0,00
|
|THYAO
|16,97
|575.364.626
|% -0,12
|
|ODAS
|1,52
|51.781.419
|% -1,30
|
|TSKB
|1,47
|43.854.708
|% 0,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6443
|12,6601
|% 2,35
|
|Euro
|14,2415
|14,2726
|% 1,88
|
|Sterlin
|16,8233
|16,9077
|% 2,13
|
|Frank
|13,6079
|13,6899
|% 1,94
|
|Riyal
|3,3653
|3,3822
|% 2,37
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,53
|
|Altın Gr.
|731
|731
|17,97
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,51
|9,52
|0,33
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|3,17
|