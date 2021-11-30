***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2021 09:04
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980179
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
0
En Düşük
0
18:0512,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0786
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,9085
En Düşük
12,6998
18:0514,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1520
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,6209
En Düşük
14,2915
18:05738,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 3,73
|Açılış
|: 738,73
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
744,46
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 0,00
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8897
|12,8949
|% 0,61
|
|Euro
|14,5992
|14,6209
|% 1,05
|
|Sterlin
|17,0142
|17,0995
|% 0,11
|
|Frank
|13,8534
|13,9368
|% 0,26
|
|Riyal
|3,4059
|3,4230
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,11
|
|Altın Gr.
|739
|739
|3,73
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,39
|9,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,71
|70,71
|-2,51
|