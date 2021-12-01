***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2021 09:10
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980377
BIST
10:321.848
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 38,35
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.848
En Düşük
1.823
10:3213,4292
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -0,2419
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,7313
En Düşük
12,9302
10:3215,2127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -0,3138
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,5715
En Düşük
14,8683
10:32766,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -11,78
|Açılış
|: 766,97
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler10:32
|TETMT
|254,10
|5.345.110
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|357.748
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.082.250
|% 9,95
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|BALAT
|8,91
|148.423
|% -6,99
|
|ETILR
|5,00
|97.575
|% -6,54
|
|SISE
|13,17
|454.975.739
|% 4,94
|
|THYAO
|17,99
|446.506.383
|% 4,47
|
|SASA
|45,12
|331.385.487
|% 3,96
|
|GARAN
|11,52
|322.662.799
|% 0,88
|
|ASELS
|21,80
|277.439.856
|% 0,28
|
|TSKB
|1,51
|116.691.083
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,27
|98.032.566
|% 1,34
|
|SISE
|13,17
|454.975.739
|% 4,94
|
|ODAS
|1,51
|46.218.679
|% 0,67
|
|GARAN
|11,52
|322.662.799
|% 0,88
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3925
|13,4292
|% -1,77
|
|Euro
|15,1746
|15,2127
|% -2,02
|
|Sterlin
|17,7723
|17,8615
|% -1,94
|
|Frank
|14,4877
|14,5750
|% -2,30
|
|Riyal
|3,5563
|3,5742
|% -2,09
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|14,45
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-8,85
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,28
|71,28
|2,05
|