***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2021 09:12
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980602
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.858
En Düşük
1.823
18:0513,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0483
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
18:0515,1555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0915
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,3540
En Düşük
14,9048
18:05769,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 8,13
|Açılış
|: 769,46
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2950
|13,3552
|% 0,36
|
|Euro
|15,0794
|15,1555
|% 0,61
|
|Sterlin
|17,8218
|17,9112
|% 1,23
|
|Frank
|14,5539
|14,6416
|% 1,07
|
|Riyal
|3,5750
|3,5929
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,30
|
|Altın Gr.
|769
|769
|7,52
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,68
|0,16
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de