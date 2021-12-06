***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2021 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981054
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
0
En Düşük
0
18:0513,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1027
|Açılış
|: 13,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,8630
En Düşük
13,6673
18:0515,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0744
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5600
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05793,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,37
|Açılış
|: 793,48
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
794,92
En Düşük
783,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CUSAN
|10,56
|48.996.893
|% 0,00
|
|CRFSA
|42,82
|13.315.624
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,36
|27.799.714
|% 0,00
|
|BOBET
|4,76
|60.706.858
|% 0,00
|
|CEMTS
|17,22
|16.355.279
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,34
|3.367.318
|% -0,60
|
|CUSAN
|10,56
|48.996.893
|% 0,00
|
|CRFSA
|42,82
|13.315.624
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,36
|27.799.714
|% 0,00
|
|BOBET
|4,76
|60.706.858
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% 0,00
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 0,00
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% 0,00
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 0,00
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7571
|13,8213
|% 0,75
|
|Euro
|15,5510
|15,6106
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,2610
|18,3526
|% 0,84
|
|Frank
|14,9712
|15,0614
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6780
|3,6964
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|1,11
|
|Altın Gr.
|793
|793
|6,95
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.297
|33,00
|
|Tam
|5.188
|5.319
|136,50
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|66,03
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|33,02
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,06
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|1,68
|