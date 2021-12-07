***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2021 09:05
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981334
BIST
12:121.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 20,71
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:1213,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1070
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:1215,4497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1301
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:12782,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -6,96
|Açılış
|: 782,59
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PKENT
|5.418,50
|4.431.204
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.605.617
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|PCILT
|15,27
|3.572.096
|% 9,94
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|ACSEL
|21,26
|33.633.443
|% -6,18
|
|KLGYO
|2,30
|130.835.019
|% -6,12
|
|SISE
|13,79
|1.284.004.913
|% 3,37
|
|KRDMD
|9,59
|1.186.708.778
|% 3,12
|
|THYAO
|19,31
|989.122.493
|% 3,32
|
|GARAN
|11,78
|960.999.408
|% -0,51
|
|ASELS
|22,64
|766.830.761
|% 0,44
|
|ODAS
|1,67
|280.390.820
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,51
|522.978.974
|% -1,13
|
|KRDMD
|9,59
|1.186.708.778
|% 3,12
|
|TSKB
|1,64
|182.318.864
|% 0,61
|
|SISE
|13,79
|1.284.004.913
|% 3,37
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6868
|13,6906
|% -0,78
|
|Euro
|15,4093
|15,4497
|% -0,84
|
|Sterlin
|18,0824
|18,1731
|% -0,84
|
|Frank
|14,7327
|14,8215
|% -0,78
|
|Riyal
|3,6362
|3,6545
|% -0,83
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|-35,00
|
|Tam
|5.163
|5.294
|-35,40
|
|Yarım
|2.495
|2.561
|-17,13
|
|Çeyrek
|1.252
|1.280
|-8,57
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:22MERKO
Yüzde 5.66 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 767 adet işlem
-
12:21PCILT
Yüzde 9.94 oranında artışla 15.27 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 946 adet işlem
-
12:20ISSEN
Yüzde 5.12 oranında artışla 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 926, 100 adet işlem
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 45 artarak (% 1.18 ) 2, 099
-
12:19XU100
Endeks 1, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 13, 539.00 milyon TL de