***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2021 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984905
BIST
14:011.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
14:0110,8601
En Yüksek
|Değişim
|: -10,91%
|| -1,3298
|Açılış
|: 11,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,5798
14:0112,3608
En Yüksek
|Değişim
|: -10,69%
|| -1,4793
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,0332
14:01656,41
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -51,39
|Açılış
|: 656,41
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
648,42
BIST En Aktif Hisseler13:59
|PENTA
|359,70
|28.808.838
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.850.637
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.597.314
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.123.470
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.781.004
|% -9,93
|
|GARAN
|11,88
|2.194.365.914
|% 0,00
|
|SISE
|13,04
|1.550.771.193
|% -1,81
|
|EREGL
|25,68
|1.288.101.214
|% 0,94
|
|KRDMD
|9,09
|1.035.114.909
|% -2,26
|
|TUPRS
|146,20
|966.036.537
|% -2,34
|
|YKBNK
|3,54
|670.422.505
|% 1,72
|
|ODAS
|1,40
|156.247.678
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,16
|156.343.236
|% 1,41
|
|VAKBN
|3,85
|221.553.412
|% 1,05
|
|HALKB
|4,73
|272.959.750
|% 2,16
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7056
|10,8434
|% -11,05
|
|Euro
|11,9161
|12,2994
|% -11,13
|
|Sterlin
|15,0730
|15,1486
|% -7,27
|
|Frank
|12,2028
|12,2763
|% -7,69
|
|Riyal
|2,9909
|3,0059
|% -7,68
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,33
|
|Altın Gr.
|667
|667
|-41,15
|
|Cumhuriyet
|4.448
|4.515
|-390,00
|
|Tam
|4.427
|4.544
|-393,79
|
|Yarım
|2.140
|2.198
|-190,49
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-95,25
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,51
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|0,05
|