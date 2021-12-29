***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2021 09:09
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986799
BIST
17:141.899
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 48,46
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
17:1412,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 7,15%
|| 0,8448
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6806
En Düşük
11,7593
17:1414,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 7,21%
|| 0,9656
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,3680
En Düşük
13,3150
17:14727,78
En Yüksek
|Değişim
|: 6,02%
|| 41,34
|Açılış
|: 727,78
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
729,26
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ENKAI
|15,34
|137.352.884
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.089.994
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|47.821.638
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|72.670.835
|% 9,94
|
|TACTR
|38,48
|1.627.348
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,00
|68.131
|% -44,08
|
|SEYKM
|12,36
|16.338.004
|% -9,98
|
|PAMEL
|76,70
|16.521.112
|% -9,34
|
|OYYAT
|45,60
|25.145.386
|% -9,16
|
|ULUSE
|62,20
|2.121.072
|% -7,16
|
|EREGL
|29,06
|1.747.618.563
|% 4,46
|
|GARAN
|11,46
|1.553.185.102
|% 1,96
|
|THYAO
|21,50
|1.417.501.218
|% 4,98
|
|SISE
|13,88
|1.252.905.837
|% 3,50
|
|SASA
|52,95
|1.190.499.383
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,21
|545.088.420
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,46
|793.863.766
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|1.553.185.102
|% 1,96
|
|TSKB
|1,47
|159.185.715
|% 2,08
|
|AKBNK
|7,40
|741.922.197
|% 0,54
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6185
|12,6666
|% 7,15
|
|Euro
|14,3018
|14,3520
|% 7,21
|
|Sterlin
|16,9334
|17,0183
|% 6,94
|
|Frank
|13,7113
|13,7939
|% 6,79
|
|Riyal
|3,3525
|3,3693
|% 6,83
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-14,58
|
|Altın Gr.
|726
|726
|39,75
|
|Cumhuriyet
|4.952
|5.027
|305,00
|
|Tam
|4.930
|5.060
|312,65
|
|Yarım
|2.383
|2.447
|151,24
|
|Çeyrek
|1.195
|1.224
|75,62
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,64
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,18
|0,42
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|-0,08
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29YGGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 410 adet işlem
-
17:27NIBAS
Yüzde 9.81 oranında artışla 15.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 766 adet işlem
-
17:26ALGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 377, 215 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 63 artarak (% 2.90 ) 1, 692
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, GLRYH, NTHOL, AYGAZ, AVGYO, ENKAI, AVOD