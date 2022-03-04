***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2022 09:04
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007144
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
0
En Düşük
0
18:0514,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0355
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0249
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
18:05880,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,68
|Açılış
|: 880,85
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,42
|22.896.718
|% 42,00
|
|TOASO
|77,40
|213.260.958
|% 0,00
|
|USAK
|1,66
|37.526.930
|% 0,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 0,00
|
|PNSUT
|19,74
|10.112.317
|% 0,00
|
|VESTL
|23,30
|151.791.204
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,00
|2.061.380
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,55
|17.867.236
|% 0,00
|
|TOASO
|77,40
|213.260.958
|% 0,00
|
|TCELL
|21,38
|316.555.666
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% 0,00
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 0,00
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,00
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1457
|14,1497
|% 0,25
|
|Euro
|15,5931
|15,6191
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8164
|18,9107
|% 0,24
|
|Frank
|15,3378
|15,4302
|% 0,24
|
|Riyal
|3,7596
|3,7785
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-0,66
|
|Altın Gr.
|880
|880
|1,04
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
-
17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY