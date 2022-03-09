***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2022 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şarık Ömer Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008610
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1001
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5510
En Düşük
14,4349
18:0515,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1336
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9380
En Düşük
15,7698
18:05956,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,41
|Açılış
|: 956,43
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
961,56
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5390
|14,5507
|% 0,69
|
|Euro
|15,9020
|15,9380
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,9898
|19,0850
|% 0,55
|
|Frank
|15,5809
|15,6747
|% 0,51
|
|Riyal
|3,8586
|3,8779
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.050
|-1,42
|
|Altın Gr.
|956
|956
|2,41
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,39
|0,10
|
|B. Petrol
|130
|130
|2,19
|
Seans Raporu
18:05
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NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında