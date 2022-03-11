***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2022 09:06
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009417
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0775
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9401
En Düşük
14,8075
18:0516,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1206
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4881
En Düşük
16,3012
18:05950,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,67
|Açılış
|: 950,36
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9191
|14,9320
|% 0,52
|
|Euro
|16,4329
|16,4649
|% 0,74
|
|Sterlin
|19,4260
|19,5234
|% 0,42
|
|Frank
|15,9496
|16,0457
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9606
|3,9805
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-12,46
|
|Altın Gr.
|950
|950
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,30
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,33
|