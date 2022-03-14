***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.03.2022 09:12
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şarık Ömer Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010197
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,8877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1224
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
14,8900
En Düşük
14,7077
18:0516,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1402
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,2781
En Düşük
16,0927
18:05943,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,27
|Açılış
|: 943,16
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,36
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8770
|14,8809
|% 0,78
|
|Euro
|16,2403
|16,2807
|% 0,88
|
|Sterlin
|19,2529
|19,3494
|% 0,33
|
|Frank
|15,7862
|15,8812
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9420
|3,9617
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,62
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|-3,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866