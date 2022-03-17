***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2022 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010980
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
0
En Düşük
0
18:0514,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1023
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
18:0516,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1382
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2887
En Düşük
16,0709
18:05913,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,26
|Açılış
|: 913,94
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,06
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|4,19
|882.247
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,57
|3.123.609
|% 0,00
|
|SNKRN
|30,04
|808.352
|% 0,00
|
|MARKA
|3,19
|687.986
|% 0,00
|
|KSTUR
|258,00
|385.088
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,19
|882.247
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,57
|3.123.609
|% 0,00
|
|SNKRN
|30,04
|808.352
|% 0,00
|
|MARKA
|3,19
|687.986
|% 0,00
|
|KSTUR
|258,00
|385.088
|% 0,00
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% 0,00
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,00
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 0,00
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 0,00
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7012
|14,7178
|% 0,70
|
|Euro
|16,2237
|16,2887
|% 0,86
|
|Sterlin
|19,2867
|19,3834
|% 0,73
|
|Frank
|15,5816
|15,6755
|% 0,78
|
|Riyal
|3,9090
|3,9286
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|5,04
|
|Altın Gr.
|913
|913
|8,22
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,77
|