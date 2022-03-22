***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2022 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011885
BIST
11:072.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,50
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.167
En Düşük
2.146
11:0714,8257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,7886
11:0716,3060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0327
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2486
11:07920,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,51
|Açılış
|: 920,45
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ENSRI
|15,40
|1.006.405
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.868.720
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,24
|33.141.465
|% 8,01
|
|EUHOL
|3,86
|22.274.276
|% 7,52
|
|IDEAS
|22,72
|21.319.770
|% 7,47
|
|PENTA
|386,20
|37.036.171
|% -7,87
|
|SANEL
|7,08
|3.959.816
|% -6,72
|
|PKENT
|301,50
|61.658.846
|% -5,37
|
|MRSHL
|213,00
|1.283.836
|% -3,18
|
|DGATE
|10,92
|7.039.948
|% -2,85
|
|THYAO
|28,34
|1.325.101.275
|% 1,50
|
|EREGL
|33,48
|1.234.062.878
|% 5,18
|
|KRDMD
|15,22
|1.027.490.682
|% 1,06
|
|SISE
|14,23
|408.810.728
|% 0,92
|
|ASELS
|24,42
|341.644.347
|% 1,08
|
|ODAS
|1,66
|164.135.855
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,22
|1.027.490.682
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,02
|211.023.457
|% 0,50
|
|THYAO
|28,34
|1.325.101.275
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,34
|108.726.292
|% 0,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8170
|14,8257
|% -0,01
|
|Euro
|16,2912
|16,3060
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,4157
|19,5131
|% -0,27
|
|Frank
|15,7686
|15,8636
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9390
|3,9588
|% -0,04
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-9,19
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,94
|