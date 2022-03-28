***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.03.2022 09:12
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013327
BIST
10:282.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,65
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.182
En Düşük
2.170
10:2814,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8520
En Düşük
14,8049
10:2816,2715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0234
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
10:28923,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,77
|Açılış
|: 923,13
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler10:26
|VAKKO
|13,31
|26.605.766
|% 10,00
|
|ULUSE
|85,15
|482.375
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|14.688.121
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,73
|8.848.904
|% 7,80
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|DZGYO
|2,84
|5.473.373
|% -6,27
|
|TTRAK
|241,00
|63.720.721
|% -3,02
|
|HURGZ
|2,02
|10.368.516
|% -2,88
|
|EUHOL
|3,59
|1.198.529
|% -2,71
|
|THYAO
|28,76
|907.562.751
|% 2,13
|
|SASA
|62,30
|419.051.005
|% 3,83
|
|KARSN
|5,07
|338.536.680
|% 2,42
|
|KRDMD
|15,25
|294.345.143
|% -0,33
|
|EREGL
|32,88
|251.462.756
|% -0,96
|
|ODAS
|1,72
|149.634.132
|% 2,38
|
|KARSN
|5,07
|338.536.680
|% 2,42
|
|THYAO
|28,76
|907.562.751
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,30
|72.318.017
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,89
|109.175.851
|% -0,26
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8280
|14,8400
|% 0,06
|
|Euro
|16,2584
|16,2716
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,4683
|19,5659
|% -0,12
|
|Frank
|15,8232
|15,9185
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9469
|3,9667
|% 0,13
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-24,01
|
|Altın Gr.
|923
|924
|-10,27
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,36
|