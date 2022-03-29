***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2022 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013591
BIST
11:482.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,69
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.189
En Düşük
2.182
11:4814,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8410
En Düşük
14,7891
11:4816,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0282
|Açılış
|: 16,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3400
En Düşük
16,2656
11:48913,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,75
|Açılış
|: 913,06
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ULUSE
|93,65
|1.125.111
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.446.946
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,58
|886.696.688
|% 8,14
|
|CEOEM
|15,93
|38.399.230
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,85
|71.681.502
|% -8,12
|
|PKENT
|228,70
|25.192.531
|% -7,22
|
|PENGD
|3,72
|26.605.410
|% -3,88
|
|PAPIL
|20,98
|6.187.891
|% -3,85
|
|THYAO
|29,38
|899.724.626
|% 1,10
|
|KARSN
|5,58
|886.696.688
|% 8,14
|
|SISE
|14,53
|660.857.368
|% 2,32
|
|KRDMD
|15,26
|612.709.433
|% 0,73
|
|ODAS
|1,91
|422.861.045
|% 6,11
|
|ODAS
|1,91
|422.861.045
|% 6,11
|
|KARSN
|5,58
|886.696.688
|% 8,14
|
|ZOREN
|1,86
|204.634.896
|% 7,51
|
|EKGYO
|2,40
|264.659.125
|% 2,56
|
|DOHOL
|3,30
|151.379.941
|% 1,85
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8338
|14,8404
|% 0,17
|
|Euro
|16,2911
|16,3063
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,3519
|19,4489
|% 0,08
|
|Frank
|15,7774
|15,8725
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9421
|3,9619
|% 0,15
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-9,03
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-71,63
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-34,65
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-17,33
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,29
|
Seans Raporu
11:48
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-
12:02AKSGY
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253, 048 adet işlem
-
12:01AEFES
Yüzde 6.48 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 673, 646 adet işlem
-
11:59ZOREN
Yüzde 7.51 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 181, 855 adet işlem
-
11:57ODAS
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 290, 921 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, KOZAA