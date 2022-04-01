***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2022 09:02
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014847
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
0
En Düşük
0
18:0514,6812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0096
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6894
En Düşük
14,6377
18:0516,2423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0077
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05913,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 913,75
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|17,55
|389.313.147
|% 4,46
|
|YONGA
|23,24
|220.791
|% 1,11
|
|TSPOR
|5,80
|97.912.525
|% 0,00
|
|USAK
|1,46
|26.812.696
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,68
|13.844.111
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,68
|13.844.111
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,91
|23.757.057
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,80
|97.912.525
|% 0,00
|
|SONME
|36,20
|3.548.655
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,59
|29.700.585
|% 0,00
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,00
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 0,00
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% 0,00
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6707
|14,6812
|% 0,07
|
|Euro
|16,2225
|16,2423
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2153
|19,3117
|% -0,03
|
|Frank
|15,8332
|15,9286
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9001
|3,9197
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-2,03
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
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