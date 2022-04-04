***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 09:14
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015313
BIST
12:292.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 33,39
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.285
En Düşük
2.264
12:2914,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
12:2916,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
12:29911,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,72
|Açılış
|: 911,86
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:27
|IPEKE
|18,95
|131.257.738
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.582.213
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|3.012.065
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.608.261
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,50
|157.663.890
|% 9,65
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,98
|11.615.083
|% -3,66
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|ETILR
|8,57
|337.955
|% -3,16
|
|POLTK
|577,60
|4.683.801
|% -3,05
|
|SISE
|16,14
|1.443.392.669
|% 5,01
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
|
|ASELS
|25,36
|1.333.705.402
|% 2,34
|
|KOZAL
|158,20
|1.281.386.434
|% 9,25
|
|THYAO
|32,98
|1.129.165.275
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.087.313.394
|% 5,02
|
|KARSN
|5,81
|938.194.885
|% -2,68
|
|AKBNK
|7,45
|963.968.274
|% 1,92
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,45
|360.346.508
|% 3,92
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7104
|14,7139
|% 0,21
|
|Euro
|16,2211
|16,2345
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,2482
|19,3447
|% 0,26
|
|Frank
|15,8130
|15,9083
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9101
|3,9297
|% 0,20
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,10
|
|Altın Gr.
|912
|913
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|29,00
|
|Tam
|6.020
|6.170
|25,91
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|12,54
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|