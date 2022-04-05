***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 09:14
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer
10:412.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,97
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
10:4114,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0384
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7176
En Düşük
14,6627
10:4116,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0596
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1748
En Düşük
16,1032
10:41912,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 912,12
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler10:41
|ARMDA
|85,90
|1.943.230
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|23,00
|12.084.215
|% 9,32
|
|ULUSE
|147,40
|10.626.147
|% 7,59
|
|CMBTN
|222,80
|11.002.174
|% 6,70
|
|CEOEM
|12,70
|10.917.350
|% -3,71
|
|ENSRI
|16,16
|17.877.307
|% -3,64
|
|GEREL
|4,63
|22.000.143
|% -3,34
|
|GRNYO
|2,42
|1.496.651
|% -3,20
|
|DAPGM
|21,84
|39.614.698
|% -3,19
|
|GARAN
|12,60
|1.006.021.874
|% -0,24
|
|THYAO
|34,12
|951.532.703
|% 1,97
|
|ASELS
|25,64
|860.848.138
|% 1,18
|
|AKBNK
|7,79
|659.122.650
|% 0,91
|
|YKBNK
|4,24
|561.821.279
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,24
|561.821.279
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,79
|659.122.650
|% 0,91
|
|GARAN
|12,60
|1.006.021.874
|% -0,24
|
|ODAS
|1,82
|142.857.603
|% 2,25
|
|HALKB
|5,02
|372.192.349
|% 3,93
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7115
|14,7170
|% 0,26
|
|Euro
|16,1605
|16,1747
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,2593
|19,3559
|% 0,30
|
|Frank
|15,8316
|15,9269
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9098
|3,9294
|% 0,19
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-5,39
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,88
|
Seans Raporu
10:41
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