***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2022 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019380
BIST
12:052.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -26,68
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:0514,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0224
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0515,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:05920,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 920,75
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:03
|CLEBI
|257,60
|76.909.707
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,24
|52.298.647
|% 7,46
|
|ATLAS
|1,45
|7.760.953
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.166.495
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.113.554
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.956.028
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,42
|15.202.848
|% -7,80
|
|THYAO
|36,56
|2.311.221.723
|% 1,11
|
|GARAN
|13,56
|1.478.547.181
|% -2,31
|
|SISE
|17,17
|1.338.327.157
|% 0,64
|
|YKBNK
|4,91
|1.068.656.874
|% -2,19
|
|KRDMD
|16,15
|1.066.358.190
|% -0,25
|
|ODAS
|2,28
|579.814.944
|% 4,59
|
|EKGYO
|2,68
|660.167.961
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,91
|1.068.656.874
|% -2,19
|
|DOHOL
|3,79
|827.481.493
|% -3,56
|
|TSKB
|1,67
|272.192.809
|% -4,02
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6818
|14,6845
|% 0,15
|
|Euro
|15,9572
|15,9717
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0309
|19,1263
|% -0,08
|
|Frank
|15,6687
|15,7630
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9031
|3,9227
|% 0,12
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-3,12
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.074
|6.225
|4,97
|
|Yarım
|2.936
|3.011
|2,40
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,49
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18OYLUM
Yüzde -47.64 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 931, 907 adet işlem
-
12:17TSKB
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 397, 468 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -0.57 ) 2, 716
-
12:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
12:15XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 21, 676.00 milyon TL de