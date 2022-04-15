***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.04.2022 09:02
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020996
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
0
En Düşük
0
18:0514,6319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0282
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6433
En Düşük
14,5874
18:0515,8286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0228
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8676
En Düşük
15,7928
18:05928,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,33
|Açılış
|: 928,44
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|8,19
|18.936.195
|% 0,00
|
|KRVGD
|10,12
|43.804.899
|% 0,00
|
|NTGAZ
|7,44
|16.115.290
|% 0,00
|
|OYAKC
|11,10
|92.422.627
|% 0,00
|
|TRILC
|9,45
|163.951.344
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,19
|18.936.195
|% 0,00
|
|KRVGD
|10,12
|43.804.899
|% 0,00
|
|NTGAZ
|7,44
|16.115.290
|% 0,00
|
|OYAKC
|11,10
|92.422.627
|% 0,00
|
|TRILC
|9,45
|163.951.344
|% 0,00
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 0,00
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 0,00
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 0,00
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6247
|14,6328
|% 0,20
|
|Euro
|15,8124
|15,8328
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,0466
|19,1422
|% -0,02
|
|Frank
|15,4419
|15,5349
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8881
|3,9076
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,06
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,19
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem