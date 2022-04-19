***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2022 09:07
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021674
BIST
09:552.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,71
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.524
En Düşük
2.524
09:5514,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
09:5515,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0268
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8233
En Düşük
15,7630
09:55929,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,47
|Açılış
|: 929,90
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALKA
|28,80
|985.902
|% 6,04
|
|YUNSA
|22,60
|45.247.097
|% 3,86
|
|HTTBT
|12,80
|18.469.895
|% 3,14
|
|IHAAS
|19,10
|26.693.631
|% 2,52
|
|IDEAS
|23,90
|4.806.464
|% 2,22
|
|ISGYO
|11,99
|82.619.579
|% -2,52
|
|KARYE
|15,36
|396.872
|% -1,22
|
|ARASE
|88,20
|88.112
|% -0,28
|
|KAPLM
|55,35
|101.844
|% -0,09
|
|AYCES
|70,95
|4.274.893
|% -0,07
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,50
|1.807.743.119
|% 0,00
|
|HEKTS
|22,26
|1.484.862.301
|% 0,00
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|794.117.819
|% 0,00
|
|HALKB
|5,95
|1.349.829.360
|% 1,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6528
|14,6577
|% 0,14
|
|Euro
|15,8062
|15,8208
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,0030
|19,0983
|% 0,07
|
|Frank
|15,4441
|15,5372
|% 0,08
|
|Riyal
|3,8954
|3,9150
|% 0,27
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-2,35
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,44
|