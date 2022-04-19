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***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

19.04.2022 09:07
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021674


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 28,80 985.902 % 6,04  
YUNSA 22,60 45.247.097 % 3,86  
HTTBT 12,80 18.469.895 % 3,14  
IHAAS 19,10 26.693.631 % 2,52  
IDEAS 23,90 4.806.464 % 2,22  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 14,6528 14,6577 % 0,14  
Euro 15,8062 15,8208 % 0,17  
Sterlin 19,0030 19,0983 % 0,07  
Frank 15,4441 15,5372 % 0,08  
Riyal 3,8954 3,9150 % 0,27  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.977 -2,35  
Altın Gr. 930 930 -1,15  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 25,81 25,84 -0,05  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 -0,02  
B. Petrol 113 113 -0,44  
Seans Raporu 09:55
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