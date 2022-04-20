***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2022 09:01
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Mehmet Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022206
BIST
12:022.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,92
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
12:0214,6717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0216
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
12:0215,9001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0841
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9138
En Düşük
15,8030
12:02917,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,58
|Açılış
|: 918,19
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler12:02
|DAGHL
|20,90
|6.299.262
|% 8,35
|
|MANAS
|26,56
|43.244.558
|% 6,67
|
|OYYAT
|64,75
|30.162.775
|% 6,50
|
|AYEN
|16,90
|14.877.815
|% 6,49
|
|JANTS
|90,55
|157.640.919
|% 6,03
|
|PEGYO
|1,38
|27.664.964
|% -5,48
|
|KAPLM
|53,20
|4.370.366
|% -4,74
|
|AVGYO
|3,30
|8.968.738
|% -4,62
|
|DOBUR
|46,60
|3.472.544
|% -4,55
|
|ASUZU
|89,05
|24.970.033
|% -4,45
|
|THYAO
|38,94
|2.495.761.857
|% 0,46
|
|GARAN
|14,17
|891.599.773
|% -0,07
|
|PETKM
|10,49
|854.426.998
|% 2,04
|
|KRDMD
|16,30
|752.991.947
|% -0,61
|
|EREGL
|35,72
|736.544.180
|% -0,45
|
|ODAS
|2,57
|522.491.305
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,24
|660.607.849
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,89
|322.960.991
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,25
|234.498.796
|% 3,21
|
|PETKM
|10,49
|854.426.998
|% 2,04
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6642
|14,6717
|% 0,15
|
|Euro
|15,8923
|15,9001
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,0552
|19,1508
|% 0,37
|
|Frank
|15,4082
|15,5011
|% 0,57
|
|Riyal
|3,8991
|3,9187
|% 0,11
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,42
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.090
|6.182
|-60,00
|
|Tam
|6.062
|6.214
|-54,83
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|-26,52
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-13,26
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,01
|