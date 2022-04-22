***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2022 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022825
BIST
10:162.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,16
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:1614,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7330
En Düşük
14,6956
10:1615,9350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0145
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:16924,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,03
|Açılış
|: 924,28
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,38
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:15
|DAGHL
|25,64
|4.065.287
|% 9,95
|
|TRCAS
|6,26
|34.584.596
|% 8,12
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|PKENT
|227,50
|2.347.687
|% 4,98
|
|IHAAS
|20,20
|2.997.237
|% 4,94
|
|OLMK
|8,18
|6.703.394
|% -9,51
|
|ATLAS
|1,50
|34.652
|% -4,46
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|IDEAS
|22,78
|1.334.798
|% -3,06
|
|MSGYO
|4,25
|3.207.796
|% -2,75
|
|THYAO
|40,20
|501.573.094
|% 0,05
|
|ASELS
|28,36
|364.301.067
|% -0,56
|
|EKGYO
|3,13
|318.817.512
|% 0,97
|
|SISE
|18,40
|244.607.727
|% 0,66
|
|VAKBN
|4,77
|152.744.573
|% 0,42
|
|EKGYO
|3,13
|318.817.512
|% 0,97
|
|TSKB
|2,07
|74.941.364
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,77
|152.744.573
|% 0,42
|
|HALKB
|6,20
|123.933.932
|% 0,16
|
|ODAS
|2,51
|40.074.983
|% -0,79
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7249
|14,7336
|% 0,21
|
|Euro
|15,9250
|15,9358
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,0148
|19,1101
|% -0,44
|
|Frank
|15,3623
|15,4549
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9140
|3,9336
|% 0,13
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|0,73
|
|Altın Gr.
|923
|924
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,18
|