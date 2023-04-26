***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2023 09:21
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Mehmet Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141032
BIST
12:284.822
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -68,73
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2819,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2821,4788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1663
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:281.249,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.249,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MIPAZ
|8,11
|27.048.299
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|80.293.995
|% 8,96
|
|IHAAS
|171,50
|20.795.993
|% 8,82
|
|ULAS
|12,20
|2.400.550
|% 8,73
|
|BURCE
|76,40
|76.494.351
|% 6,85
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|IMASM
|33,80
|176.001.333
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|THYAO
|131,10
|1.547.026.084
|% -1,94
|
|EREGL
|33,44
|1.170.064.165
|% -2,11
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,72
|796.068.812
|% -4,17
|
|EKGYO
|6,36
|327.835.763
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,44
|559.324.823
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,88
|416.907.375
|% -0,20
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4212
|19,4283
|% 0,02
|
|Euro
|21,4613
|21,4788
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1822
|24,3035
|% 0,61
|
|Frank
|21,7645
|21,8956
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1641
|5,1900
|% 0,02
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.125
|9.296
|7,00
|
|Yarım
|4.457
|4.552
|17,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|0,47
|