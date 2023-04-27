***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2023 09:09
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Mehmet Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141507
BIST
11:374.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,57
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3719,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3721,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0711
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:371.248,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.248,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:37
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|74.262.164
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|434.048
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,90
|33.418.563
|% 9,00
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,10
|30.507.947
|% -5,20
|
|CANTE
|47,50
|25.313.298
|% -5,00
|
|GEREL
|16,43
|7.706.469
|% -4,86
|
|PAGYO
|24,40
|3.093.200
|% -4,84
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|THYAO
|130,90
|1.424.731.217
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|EREGL
|32,78
|596.289.229
|% -0,36
|
|CVKMD
|174,70
|552.423.286
|% 3,56
|
|EKGYO
|6,21
|420.420.017
|% -0,32
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|ISCTR
|11,18
|386.448.462
|% -0,27
|
|YKBNK
|9,85
|265.843.502
|% 0,51
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4297
|19,4370
|% 0,15
|
|Euro
|21,4980
|21,5119
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1418
|24,2629
|% -0,02
|
|Frank
|21,6810
|21,8116
|% -0,11
|
|Riyal
|5,1642
|5,1901
|% 0,05
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,62
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|6,36
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.112
|9.267
|-35,00
|
|Yarım
|4.447
|4.531
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.279
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,44
|