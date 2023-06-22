***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2023 08:59
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şarık Ömer Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161075
BIST
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11:015.179
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,39
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
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5.153
En Yüksek
5.221
11:0123,5644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
23,5815
En Düşük
23,4314
11:0125,9051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0562
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
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25,9320
En Düşük
25,6253
11:011.461,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.461,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
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1.466,08
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler11:01
|FORTE
|23,58
|68.664.090
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|26.498.687
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|1.269.466
|% 9,94
|
|CMENT
|61,35
|96.197
|% 7,73
|
|POLTK
|2.974,70
|21.571.356
|% 7,31
|
|VKFYO
|18,54
|15.878.723
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|61.681.409
|% -9,98
|
|BURVA
|67,05
|11.287.110
|% -8,78
|
|ATSYH
|59,50
|283.815
|% -6,89
|
|CANTE
|27,36
|350.229.920
|% -5,98
|
|THYAO
|170,20
|1.694.470.030
|% 0,47
|
|AKBNK
|19,09
|845.898.213
|% -1,14
|
|GARAN
|30,52
|628.039.242
|% 1,40
|
|YKBNK
|12,35
|544.821.046
|% -0,80
|
|KOZAL
|20,28
|441.248.858
|% 0,90
|
|AKBNK
|19,09
|845.898.213
|% -1,14
|
|YKBNK
|12,35
|544.821.046
|% -0,80
|
|ISCTR
|13,09
|438.560.517
|% -0,08
|
|EKGYO
|6,50
|148.691.736
|% -0,31
|
|KOZAL
|20,28
|441.248.858
|% 0,90
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5471
|23,5644
|% -0,01
|
|Euro
|25,8991
|25,9051
|% 0,22
|
|Sterlin
|29,9858
|30,1361
|% -0,05
|
|Frank
|26,2640
|26,4223
|% -0,09
|
|Riyal
|6,2582
|6,2896
|% -0,10
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-2,11
|
|Altın Gr.
|1.460
|1.461
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.566
|4.730
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.290
|2.365
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|17,07
|17,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,95
|76,95
|-0,17
|