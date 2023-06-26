***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.06.2023 08:58
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şarık Ömer Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162102
BIST
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11:555.707
En Düşük
|Değişim
|: 2,22%
|| 123,95
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.707
11:5526,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,7775
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5528,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 0,9163
|Açılış
|: 27,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
11:551.615,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 55,91
|Açılış
|: 1.610,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.612,35
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:53
|DOGUB
|13,67
|46.558.787
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.040.233
|% 9,96
|
|BRYAT
|1.226,90
|146.651.310
|% 8,10
|
|BRMEN
|1,99
|69.889
|% 7,57
|
|BRISA
|56,85
|17.750.448
|% 7,47
|
|CELHA
|27,50
|19.012.458
|% -4,91
|
|KERVN
|0,78
|245.295
|% -2,50
|
|AYCES
|137,00
|31.170.659
|% -1,79
|
|BURCE
|165,00
|15.833.056
|% -1,61
|
|ATAGY
|6,43
|2.907.705
|% -1,38
|
|THYAO
|190,50
|4.325.249.070
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,23
|1.737.031.800
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,52
|1.578.929.613
|% 3,69
|
|SAHOL
|47,36
|941.742.247
|% 1,85
|
|ISCTR
|14,14
|940.769.390
|% 3,59
|
|YKBNK
|13,23
|1.737.031.800
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,52
|1.578.929.613
|% 3,69
|
|ISCTR
|14,14
|940.769.390
|% 3,59
|
|EKGYO
|7,39
|479.904.323
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,66
|144.029.936
|% 3,10
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9418
|25,9801
|% 2,97
|
|Euro
|28,2474
|28,3381
|% 3,30
|
|Sterlin
|32,7976
|32,9621
|% 2,55
|
|Frank
|28,7357
|28,9088
|% 2,50
|
|Riyal
|6,8656
|6,9000
|% 2,35
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,77
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|43,94
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.097
|5.262
|235,00
|
|Çeyrek
|2.557
|2.631
|117,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,96
|0,74
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|-0,26
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 17 artarak (% 2.14 ) 6, 367
-
12:08XU100
Endeks 5, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 28, 868.00 milyon TL de
-
12:08OSTIM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 853, 193 adet işlem
-
12:07ISFIN
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 323 adet işlem
-
12:06OYLUM
Yüzde 9.52 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 571, 966 adet işlem