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***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

26.06.2023 08:58
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şarık Ömer Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162102


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Altın Gr. 1.603 1.603 43,94  
Cumhuriyet 10.355 10.512 -12,00  
Tam 10.304 10.567 409,89  
Yarım 5.097 5.262 235,00  
Çeyrek 2.557 2.631 117,00  
Gümüş.Ons 22,80 22,84 0,39  
Gümüş Gr. 18,94 18,96 0,74  
B. Petrol 73,75 73,75 -0,26  
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