***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2023 09:01
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214236
BIST
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13:307.863
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 156,59
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
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7.789
En Yüksek
7.898
13:3028,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0804
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3030,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1211
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
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30,7116
En Düşük
30,2815
13:301.816,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.816,97
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|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
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1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:28
|LINK
|124,30
|18.114.491
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|METUR
|12,99
|9.763.632
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|64.996.283
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|41.487.967
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.562.312
|% -7,51
|
|FENER
|125,20
|941.585.456
|% -7,26
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|IHYAY
|2,53
|10.604.156
|% -4,17
|
|THYAO
|227,30
|3.937.188.970
|% 0,71
|
|TUPRS
|153,40
|2.734.218.440
|% 2,54
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|ASTOR
|124,30
|1.421.855.682
|% 3,33
|
|ZOREN
|5,42
|625.283.749
|% 2,26
|
|EKGYO
|6,74
|592.308.568
|% 2,43
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|YKBNK
|17,66
|1.098.671.525
|% 2,44
|
|ODAS
|11,73
|718.616.166
|% 2,27
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4306
|28,4373
|% 0,20
|
|Euro
|30,5873
|30,6038
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,2053
|35,3819
|% 0,49
|
|Frank
|31,5955
|31,7859
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5578
|7,5957
|% 0,21
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|934,13
|935,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,15
|1.133,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,17
|1.987,50
|% 0,66
|