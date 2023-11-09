***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2023 08:58
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216144
BIST
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13:327.787
En Düşük
|Değişim
|: -0,93%
|| -73,41
|Açılış
|: 7.801
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|Önceki Kapanış
|: 7.861
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7.752
En Yüksek
7.855
13:3228,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 28,5450
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|Önceki Kapanış
|: 28,5650
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28,5392
En Düşük
28,3872
13:3230,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0407
|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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30,8304
En Düşük
30,4456
13:321.783,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 1.783,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:32
|REEDR
|24,42
|1.008.654.818
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.639.606
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,30
|4.387.926.511
|% 6,13
|
|THYAO
|226,00
|2.508.518.256
|% -1,14
|
|PETKM
|21,00
|1.730.840.239
|% 2,54
|
|BRSAN
|829,50
|1.632.077.378
|% 2,41
|
|ISCTR
|20,48
|1.429.216.508
|% -1,25
|
|EKGYO
|6,82
|646.103.723
|% -1,73
|
|PETKM
|21,00
|1.730.840.239
|% 2,54
|
|IHLAS
|1,19
|85.788.903
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,98
|1.196.749.983
|% -0,29
|
|ISCTR
|20,48
|1.429.216.508
|% -1,25
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4982
|28,5044
|% 0,19
|
|Euro
|30,5275
|30,5565
|% 0,13
|
|Sterlin
|34,9174
|35,0926
|% 0,18
|
|Frank
|31,5141
|31,7040
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5741
|7,6121
|% 0,17
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|867,25
|869,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,43
|1.038,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,28
|80,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,44
|1.947,80
|% 0,66
|