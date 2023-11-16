***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2023 09:02
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218337
BIST
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11:347.761
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 95,35
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.767
11:3428,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0159
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3431,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1007
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:341.814,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.814,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|154.271.023
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|46.485.510
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|AVHOL
|61,05
|122.110.155
|% -9,02
|
|ARASE
|67,10
|593.507.521
|% -8,89
|
|THYAO
|237,60
|2.092.973.100
|% 0,85
|
|REEDR
|27,76
|1.860.121.789
|% 0,29
|
|MIATK
|720,50
|1.522.679.856
|% -7,63
|
|SAHOL
|59,00
|1.281.632.593
|% 2,08
|
|TUPRS
|153,70
|1.269.754.954
|% 1,32
|
|EKGYO
|7,64
|836.952.016
|% 2,00
|
|REEDR
|27,76
|1.860.121.789
|% 0,29
|
|ISCTR
|20,56
|1.087.176.901
|% 2,19
|
|ZOREN
|5,07
|254.449.907
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,84
|773.624.304
|% 2,12
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6835
|28,6948
|% 0,06
|
|Euro
|31,1817
|31,2242
|% 0,32
|
|Sterlin
|35,4169
|35,5945
|% -0,17
|
|Frank
|32,1455
|32,3391
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6266
|7,6648
|% 0,04
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|900,41
|902,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,55
|1.044,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,12
|1.966,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:34
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11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 52 artarak (% 1.45 ) 6, 770
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11:48
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