***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2023 09:01
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218555
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,9384
En Düşük
28,5307
18:0531,1826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0345
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,4660
En Düşük
30,9976
18:051.831,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.830,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.835,71
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7060
|28,7191
|% 0,22
|
|Euro
|31,1657
|31,1826
|% 0,11
|
|Sterlin
|35,5205
|35,6986
|% 0,19
|
|Frank
|32,1561
|32,3499
|% 0,16
|
|Riyal
|7,6278
|7,6661
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|896,45
|898,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,39
|1.040,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,36
|1.984,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
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17:58XU030
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de