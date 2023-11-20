***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.11.2023 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218834
BIST
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13:317.959
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 106,01
|Açılış
|: 7.918
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|Önceki Kapanış
|: 7.853
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7.918
En Yüksek
7.975
13:3128,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 28,7800
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|Önceki Kapanış
|: 28,7850
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28,7618
En Düşük
28,6078
13:3131,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1187
|Açılış
|: 31,3500
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,4913
En Düşük
31,2258
13:311.827,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.827,32
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|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
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1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:29
|LIDFA
|8,47
|25.434.225
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|193.045.777
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|11.583.416
|% 10,00
|
|RODRG
|71,55
|23.284.035
|% 9,99
|
|KAYSE
|40,54
|330.114.647
|% 9,98
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|MIATK
|52,25
|1.553.308.686
|% -6,82
|
|MIATK
|52,25
|1.553.308.686
|% -6,82
|
|REEDR
|29,14
|1.101.596.542
|% -1,89
|
|PGSUS
|742,50
|802.038.533
|% 0,88
|
|ASTOR
|118,00
|623.016.361
|% 1,20
|
|KONTR
|273,25
|581.659.041
|% 1,58
|
|IHLGM
|1,85
|111.255.630
|% -6,57
|
|SEGYO
|5,52
|221.313.541
|% 9,74
|
|REEDR
|29,14
|1.101.596.542
|% -1,89
|
|QUAGR
|5,90
|199.487.637
|% 0,17
|
|ODAS
|11,27
|371.161.130
|% 1,35
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7221
|28,7947
|% 0,41
|
|Euro
|31,4394
|31,4509
|% 0,38
|
|Sterlin
|35,7781
|35,9575
|% 0,43
|
|Frank
|32,4097
|32,6049
|% 0,51
|
|Riyal
|7,6456
|7,6839
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,53
|23,55
|% 0,66
|
|Platin
|903,02
|904,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,11
|1.059,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,21
|81,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.976,19
|1.976,41
|% 0,66
|