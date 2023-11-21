***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2023 09:02
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219033
BIST
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11:577.976
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 29,41
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
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7.964
En Yüksek
8.015
11:5728,8102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0709
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8102
En Düşük
28,6767
11:5731,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1142
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
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31,6462
En Düşük
31,3909
11:571.841,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.841,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
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1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler11:55
|SMART
|25,54
|164.184.674
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|64.003.029
|% 9,99
|
|MERIT
|77,30
|39.541.206
|% 9,96
|
|ATATP
|97,70
|218.569.736
|% 9,96
|
|IZFAS
|8,31
|37.287.066
|% 9,92
|
|QNBFB
|276,75
|1.711.145
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|116.019.391
|% -9,99
|
|AVTUR
|8,61
|430.750
|% -6,41
|
|AYES
|43,02
|711.293
|% -6,40
|
|MIATK
|47,88
|1.160.934.140
|% -6,12
|
|THYAO
|257,25
|3.443.441.645
|% 0,98
|
|EREGL
|40,92
|2.669.035.687
|% 3,33
|
|ASTOR
|118,10
|1.465.875.083
|% 1,37
|
|KRDMD
|25,14
|1.275.806.618
|% 2,61
|
|BRSAN
|799,50
|1.253.160.778
|% -0,56
|
|EKGYO
|7,60
|651.208.628
|% -0,65
|
|ZOREN
|5,09
|391.952.210
|% 0,20
|
|EREGL
|40,92
|2.669.035.687
|% 3,33
|
|ODAS
|11,58
|651.043.182
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,34
|70.415.480
|% -1,47
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8000
|28,8041
|% 0,23
|
|Euro
|31,5636
|31,5851
|% 0,37
|
|Sterlin
|35,9748
|36,1552
|% 0,42
|
|Frank
|32,4356
|32,6310
|% 0,31
|
|Riyal
|7,6555
|7,6939
|% 0,25
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,55
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|918,94
|925,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,57
|1.081,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,90
|81,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,49
|1.987,82
|% 0,66
|