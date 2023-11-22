***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2023 09:10
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219264
BIST
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11:008.020
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -26,15
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
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8.017
En Yüksek
8.060
11:0028,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0664
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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28,8439
En Düşük
28,7116
11:0031,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 31,6000
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|Önceki Kapanış
|: 31,4300
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31,4769
En Düşük
31,3446
11:001.856,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.856,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
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1.856,50
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler10:58
|SMART
|28,08
|49.353.133
|% 9,95
|
|SNKRN
|37,36
|2.311.276
|% 9,95
|
|MRSHL
|1.780,00
|12.858.720
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,80
|37.534.391
|% 9,93
|
|CMBTN
|1.944,00
|87.792.928
|% 9,71
|
|DAPGM
|69,10
|71.297.591
|% -9,97
|
|PEGYO
|14,15
|63.381.774
|% -8,18
|
|YONGA
|56,20
|230.139
|% -5,94
|
|ORMA
|199,90
|766.217
|% -5,48
|
|CASA
|111,20
|1.291.254
|% -5,36
|
|THYAO
|263,75
|3.535.076.218
|% -1,77
|
|TUPRS
|154,30
|1.025.837.517
|% -0,13
|
|ASELS
|46,26
|925.077.918
|% -0,43
|
|MIATK
|46,26
|841.606.250
|% -2,41
|
|TABGD
|167,90
|752.155.612
|% 4,22
|
|EKGYO
|7,59
|470.789.333
|% -0,39
|
|YKBNK
|17,16
|644.886.761
|% -0,46
|
|SKBNK
|7,66
|268.675.495
|% 1,73
|
|ISCTR
|21,26
|703.797.859
|% -0,19
|
|PETKM
|22,54
|677.378.740
|% 1,17
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8100
|28,8215
|% 0,15
|
|Euro
|31,4520
|31,4588
|% 0,04
|
|Sterlin
|35,9911
|36,1716
|% 0,07
|
|Frank
|32,4747
|32,6704
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6596
|7,6980
|% 0,12
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,86
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|938,81
|940,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.073,49
|1.077,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,49
|82,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,81
|2.005,16
|% 0,66
|