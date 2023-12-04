***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2023 09:04
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221735
BIST
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10:518.003
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -23,53
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5128,9137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5131,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0309
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:511.926,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.926,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:51
|EKOS
|33,00
|94.922.652
|% 10,00
|
|ELITE
|74,40
|54.814.689
|% 6,29
|
|AZTEK
|157,20
|96.327.674
|% 5,79
|
|LIDER
|175,00
|49.374.349
|% 5,74
|
|EYGYO
|28,04
|30.808.256
|% 5,18
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|KTLEV
|52,25
|106.638.404
|% -8,09
|
|MEKAG
|78,05
|52.038.760
|% -4,70
|
|TERA
|38,02
|10.265.129
|% -4,52
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|BINHO
|293,00
|462.024.149
|% 2,00
|
|ASTOR
|108,20
|223.533.297
|% -1,64
|
|TABGD
|143,90
|176.381.049
|% -1,03
|
|REEDR
|25,86
|120.672.193
|% -0,92
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|MHRGY
|5,24
|29.353.986
|% -0,38
|
|SEGYO
|6,29
|34.612.436
|% 1,62
|
|REEDR
|25,86
|120.672.193
|% -0,92
|
|KCAER
|29,24
|86.100.847
|% -2,34
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9032
|28,9137
|% 0,06
|
|Euro
|31,4181
|31,4297
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5387
|36,7220
|% -0,20
|
|Frank
|32,9459
|33,1444
|% -0,48
|
|Riyal
|7,6900
|7,7286
|% 0,13
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|925,67
|927,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,00
|987,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,13
|78,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,66
|2.065,02
|% 0,66
|