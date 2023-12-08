***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2023 09:06
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223844
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0576
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9769
En Düşük
28,8650
18:0531,2429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0222
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.890,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.890,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|KLGYO
|3,43
|92.596.879
|% 0,00
|
|MRGYO
|9,77
|43.943.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|9,69
|397.703
|% 0,00
|
|OZKGY
|8,87
|59.415.115
|% 0,00
|
|KRONT
|17,15
|30.587.192
|% 0,00
|
|MMCAS
|9,69
|397.703
|% 0,00
|
|OZKGY
|8,87
|59.415.115
|% 0,00
|
|PRZMA
|54,20
|73.794.012
|% 0,00
|
|POLHO
|13,70
|46.668.725
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9716
|28,9756
|% 0,20
|
|Euro
|31,2328
|31,2429
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,3218
|36,5039
|% 0,07
|
|Frank
|32,9288
|33,1271
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6951
|7,7337
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|914,38
|919,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,52
|983,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,60
|75,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,18
|2.030,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
10:05XU100
Endeks 7, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 83, 873.00 milyon TL de
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
-
17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında