***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.12.2023 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229134
BIST
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11:237.295
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 29,68
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2329,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1830
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2332,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3388
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:231.945,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 19,13
|Açılış
|: 1.946,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SMRTG
|53,80
|58.699.082
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,34
|15.042.194
|% 8,01
|
|HATSN
|45,82
|86.758.592
|% 7,26
|
|TLMAN
|78,80
|17.989.498
|% 6,63
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.418.439
|% -10,00
|
|KUYAS
|49,20
|36.296.574
|% -9,97
|
|AZTEK
|90,75
|19.641.375
|% -9,97
|
|DERHL
|6,72
|14.337.278
|% -9,80
|
|AVPGY
|42,84
|359.813.208
|% -5,85
|
|PGSUS
|652,50
|336.295.030
|% 1,16
|
|ASTOR
|86,45
|309.236.513
|% -0,23
|
|KONTR
|185,70
|297.162.822
|% 1,75
|
|KBORU
|46,02
|264.599.287
|% -0,82
|
|ODAS
|7,62
|154.742.190
|% 0,93
|
|BEGYO
|2,82
|48.317.847
|% 0,71
|
|MHRGY
|5,03
|55.104.640
|% 2,24
|
|MAGEN
|9,24
|83.040.611
|% -7,69
|
|AVPGY
|42,84
|359.813.208
|% -5,85
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3260
|29,3350
|% 0,63
|
|Euro
|32,3441
|32,3621
|% 1,06
|
|Sterlin
|37,1306
|37,3169
|% 0,55
|
|Frank
|34,1108
|34,3163
|% 0,46
|
|Riyal
|7,7944
|7,8335
|% 0,49
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|972,46
|976,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,18
|1.197,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,57
|2.063,90
|% 0,66
|