***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2023 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230348
BIST
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10:087.433
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 36,83
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:0829,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1127
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:0832,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0509
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:081.968,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,51
|Açılış
|: 1.966,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:08
|DYOBY
|24,92
|23.475.561
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|19.939.009
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|24.524.960
|% 9,96
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|EYGYO
|8,62
|1.055.502
|% -58,16
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|PRZMA
|40,30
|5.804.238
|% -5,18
|
|BSOKE
|10,35
|1.741.177
|% -3,27
|
|BJKAS
|40,98
|2.168.392
|% -3,03
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|THYAO
|230,00
|357.535.831
|% 0,44
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|MIATK
|35,56
|253.220.631
|% 2,07
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|EKGYO
|6,96
|65.091.786
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|160.953.361
|% 0,78
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5304
|29,5368
|% 0,38
|
|Euro
|32,7063
|32,7238
|% 0,16
|
|Sterlin
|37,5739
|37,7624
|% 0,57
|
|Frank
|34,8938
|35,1040
|% 0,46
|
|Riyal
|7,8499
|7,8893
|% 0,32
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,92
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.009,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.130,70
|1.140,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,17
|2.074,65
|% 0,66
|