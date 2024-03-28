***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.03.2024 08:58
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263544
BIST
'
10:268.934
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 127,62
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.935
10:2632,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0665
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2635,1221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:262.280,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,80
|Açılış
|: 2.280,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:24
|AKENR
|11,55
|405.835.417
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.118.440
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|25.480.256
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.651.394
|% 9,98
|
|SASA
|43,00
|1.110.327.061
|% 9,97
|
|OYAYO
|39,34
|725.862
|% -9,98
|
|BJKAS
|47,24
|31.405.343
|% -9,15
|
|ERSU
|41,56
|31.030.317
|% -8,78
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|DOBUR
|191,00
|7.131.186
|% -6,51
|
|THYAO
|286,00
|1.233.823.384
|% 1,15
|
|SASA
|43,00
|1.110.327.061
|% 9,97
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|GUBRF
|176,30
|1.052.313.178
|% 6,14
|
|HEKTS
|17,39
|731.646.923
|% 6,56
|
|ISCTR
|11,09
|708.281.350
|% 2,31
|
|HEKTS
|17,39
|731.646.923
|% 6,56
|
|ZOREN
|5,64
|228.011.693
|% 2,36
|
|AKENR
|11,55
|405.835.417
|% 10,00
|
|PETKM
|20,52
|573.189.876
|% 2,60
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3106
|32,3151
|% 0,20
|
|Euro
|35,0954
|35,1164
|% -0,01
|
|Sterlin
|40,9937
|41,1992
|% -0,21
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% -0,01
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,51
|24,54
|% 0,66
|
|Platin
|898,65
|899,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,55
|1.003,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,39
|2.194,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:39XU100
Endeks 8, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 12, 861.00 milyon TL de
-
10:39CLEBI
Yüzde 5.29 oranında artışla 1, 572.00 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 861 adet işlem
-
10:38BMSTL
Yüzde 4.76 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 491, 733 adet işlem
-
10:37DITAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 23.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 574, 067 adet işlem
-
10:35EDATA
Yüzde 7.01 oranında artışla 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 921 adet işlem