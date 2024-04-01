***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2024 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264659
BIST
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11:139.038
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -104,18
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.031
En Yüksek
9.259
11:1332,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0404
|Açılış
|: 32,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:1335,0268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0102
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:132.355,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,63
|Açılış
|: 2.355,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ODINE
|64,20
|52.977.391
|% 9,93
|
|IZINV
|59,50
|40.785.724
|% 9,88
|
|MTRYO
|9,52
|4.984.692
|% 9,80
|
|DITAS
|25,84
|41.414.571
|% 8,94
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|VRGYO
|40,56
|52.390.108
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|34.254.867
|% -9,98
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|PLTUR
|15,61
|43.076.831
|% -9,77
|
|THYAO
|296,50
|4.315.936.461
|% -0,42
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|TUPRS
|175,70
|1.468.875.042
|% -0,73
|
|KCHOL
|201,50
|1.314.789.314
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|ZOREN
|5,65
|624.626.628
|% -5,04
|
|YKBNK
|28,02
|1.264.421.448
|% 2,49
|
|PETKM
|19,30
|646.051.983
|% -2,67
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4323
|32,4404
|% 0,13
|
|Euro
|35,0350
|35,0471
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,1043
|41,3104
|% -0,87
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6896
|8,7331
|% -0,71
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
|