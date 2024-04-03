***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.04.2024 09:16
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266102
BIST
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11:238.970
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
|| -71,01
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.011
11:2332,0182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0288
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9532
11:2334,5443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0053
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4233
11:232.334,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,15
|Açılış
|: 2.334,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.333,67
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|999.233
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,00
|4.800.356
|% 9,89
|
|SRVGY
|292,00
|39.840.557
|% 9,47
|
|JANTS
|310,75
|502.664.925
|% 8,37
|
|BASCM
|14,67
|455.724
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|UZERB
|390,00
|1.817.400
|% -9,30
|
|SELVA
|14,03
|40.645.457
|% -8,60
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|THYAO
|299,50
|2.734.450.776
|% 0,84
|
|SAHOL
|82,20
|1.870.496.437
|% -3,75
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|TUPRS
|168,40
|1.394.968.196
|% -4,21
|
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|EKGYO
|9,08
|422.366.165
|% 1,45
|
|YKBNK
|27,58
|974.939.967
|% -4,96
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|CANTE
|18,35
|437.715.078
|% 3,38
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0044
|32,0113
|% -0,11
|
|Euro
|34,5175
|34,5358
|% -0,04
|
|Sterlin
|40,2287
|40,4303
|% -0,81
|
|Frank
|35,2211
|35,3976
|% -0,82
|
|Riyal
|8,5301
|8,5729
|% -0,77
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,18
|26,21
|% 0,66
|
|Platin
|917,28
|918,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,37
|1.000,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,04
|89,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,10
|2.269,44
|% 0,66
|