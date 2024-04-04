***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2024 08:57
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266845
BIST
'
11:328.956
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 10,61
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3231,8865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0678
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3234,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0955
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:322.349,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,27
|Açılış
|: 2.349,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.348,50
BIST En Aktif Hisseler11:32
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|30.095.562
|% 9,91
|
|AKENR
|18,55
|776.376.512
|% 9,83
|
|KARYE
|40,28
|88.360.873
|% 8,86
|
|SEKUR
|14,55
|18.296.958
|% 8,58
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|ERSU
|46,60
|27.735.639
|% -5,44
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|EUYO
|18,51
|5.884.532
|% -4,19
|
|THYAO
|288,25
|8.165.235.315
|% -3,92
|
|ODINE
|82,95
|2.652.470.358
|% 6,83
|
|ISCTR
|11,67
|1.901.218.516
|% 0,26
|
|TUPRS
|165,40
|1.044.996.643
|% 1,60
|
|EREGL
|38,96
|1.038.202.772
|% 1,78
|
|ISCTR
|11,67
|1.901.218.516
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,41
|393.916.069
|% 0,19
|
|AKENR
|18,55
|776.376.512
|% 9,83
|
|AKFGY
|2,18
|79.707.832
|% 5,83
|
|ODINE
|82,95
|2.652.470.358
|% 6,83
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8809
|31,8865
|% -0,21
|
|Euro
|34,6320
|34,6958
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,1345
|40,3357
|% -0,45
|
|Frank
|34,9513
|35,1265
|% -0,97
|
|Riyal
|8,4500
|8,4924
|% -0,53
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,05
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|939,65
|942,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,65
|1.018,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,26
|89,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,89
|2.293,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
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11:47AKFGY
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 552, 949 adet işlem
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11:46BVSAN
Yüzde 4.57 oranında artışla 116.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 580 adet işlem
-
11:45GRNYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 767 adet işlem
-
11:44XU100
Endeks 8, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 29, 048.00 milyon TL de
-
11:44TNZTP
Yüzde 4.87 oranında artışla 69.95 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 447 adet işlem