***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2024 09:06
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269361
BIST
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11:389.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 76,09
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:3832,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0523
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:3834,8954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1429
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:382.407,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,14
|Açılış
|: 2.407,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ODINE
|75,35
|403.019.758
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.428.092
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|75.211.283
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|271.704.221
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|693.302.940
|% 9,98
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.435.945
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.460,00
|152.844.609
|% -5,44
|
|GENIL
|60,70
|129.921.939
|% -4,71
|
|MARTI
|4,36
|50.177.176
|% -3,33
|
|THYAO
|309,50
|5.098.280.579
|% 0,73
|
|ISCTR
|12,95
|2.198.529.162
|% 1,49
|
|TUPRS
|178,90
|1.564.210.279
|% -0,45
|
|YKBNK
|30,60
|1.497.925.015
|% 1,32
|
|EREGL
|41,60
|1.286.248.903
|% 0,53
|
|ISCTR
|12,95
|2.198.529.162
|% 1,49
|
|EKGYO
|10,21
|811.712.430
|% 3,34
|
|ZOREN
|5,80
|448.064.233
|% 0,87
|
|YKBNK
|30,60
|1.497.925.015
|% 1,32
|
|HALKB
|16,08
|743.895.056
|% 6,84
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0586
|32,0681
|% 0,16
|
|Euro
|34,8688
|34,8954
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,5507
|40,7540
|% 0,55
|
|Frank
|35,4712
|35,6490
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,77
|27,81
|% 0,66
|
|Platin
|938,28
|939,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,70
|1.014,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,22
|90,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.333,72
|2.334,07
|% 0,66
|