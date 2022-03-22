***ENSRI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









nce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEnsari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ENSRI.E işlem koduyla 22/03/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 14 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011882BIST