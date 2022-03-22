***ENSRI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.03.2022 08:51
nce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ENSRI.E işlem koduyla 22/03/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 14 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011882
BIST
11:182.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -6,47
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.170
En Düşük
2.146
11:1814,8206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
11:1816,3108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0279
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
11:18919,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,86
|Açılış
|: 919,09
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
917,84
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ENSRI
|15,40
|1.054.931
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.973.515
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,28
|33.924.399
|% 8,14
|
|AKMGY
|49,82
|2.260.403
|% 7,93
|
|EUHOL
|3,87
|23.751.809
|% 7,80
|
|SANEL
|7,00
|4.515.674
|% -7,77
|
|PENTA
|393,50
|39.546.553
|% -6,13
|
|PKENT
|301,90
|66.392.588
|% -5,24
|
|DGATE
|10,84
|7.340.006
|% -3,56
|
|MRSHL
|212,50
|1.487.584
|% -3,41
|
|THYAO
|28,40
|1.546.064.474
|% 1,72
|
|EREGL
|33,62
|1.370.648.195
|% 5,62
|
|KRDMD
|15,27
|1.205.852.086
|% 1,39
|
|SISE
|14,26
|435.992.049
|% 1,13
|
|ASELS
|24,40
|348.384.455
|% 0,99
|
|ODAS
|1,66
|172.829.803
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,27
|1.205.852.086
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,34
|134.844.964
|% 0,00
|
|THYAO
|28,40
|1.546.064.474
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,02
|214.597.152
|% 0,50
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8149
|14,8206
|% -0,04
|
|Euro
|16,2922
|16,3108
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,4381
|19,5356
|% -0,15
|
|Frank
|15,7793
|15,8744
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9380
|3,9577
|% -0,07
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-7,04
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,09
|
Seans Raporu
11:18
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11:33EREGL
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 33.64 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 256, 706 adet işlem
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11:31ISDMR
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 620, 190 adet işlem
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11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 42 kaybederek (% -0.59 ) 2, 422
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11:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ODAS, GUSGR
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11:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SANEL, EREGL