***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 15:20
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 04.08.2022 tarihli kararı ile
Şirketimiz Genel Müdür görevini yürüten Adem Darıcı'nın 31.07.2022 tarihli istifası ile boşalan Genel Müdür görevine Süleyman BAYRAK'ın atanmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051825
BIST
15:432.733
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 48,09
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:4317,9708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0437
|Açılış
|: 18,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:4318,3484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1063
|Açılış
|: 18,3400
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|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:431.030,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.030,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:41
|DARDL
|4,29
|268.523.894
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.550.294
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.682.214
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|249.453.734
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|1.063.041
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.524.511
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,75
|71.955.582
|% -8,99
|
|KZBGY
|47,20
|115.653.053
|% -8,79
|
|THYAO
|55,90
|3.733.283.995
|% 1,64
|
|HEKTS
|38,10
|2.297.742.073
|% 7,26
|
|SISE
|23,78
|1.621.424.106
|% 2,15
|
|KARSN
|7,51
|1.325.201.687
|% 6,22
|
|SASA
|51,05
|1.027.395.026
|% 2,43
|
|TSKB
|2,91
|806.774.536
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,23
|750.527.991
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,05
|987.685.878
|% 2,64
|
|KARSN
|7,51
|1.325.201.687
|% 6,22
|
|SKBNK
|2,01
|299.192.377
|% 9,84
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9610
|17,9670
|% 0,22
|
|Euro
|18,3232
|18,3437
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,6783
|21,7871
|% -0,14
|
|Frank
|18,6677
|18,7802
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,30
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|18,39
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,41
|
|Cumhuriyet
|6.880
|6.984
|92,00
|
|Tam
|6.907
|6.956
|53,00
|
|Yarım
|3.365
|3.400
|25,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,16
|
|B. Petrol
|96,53
|96,53
|-0,25
|
Seans Raporu
15:41
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15:56AKGRT
Yüzde 5.78 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 466, 846 adet işlem
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15:55ISFIN
Yüzde 8.17 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 198, 957 adet işlem
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15:54KMPUR
Yüzde 4.74 oranında artışla 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 802, 161 adet işlem
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15:53ORCAY
Yüzde 7.37 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 909, 665 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 1.78 ) 2, 929