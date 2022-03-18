***ENSRI* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
18.03.2022 12:37
***ENSRI******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Ar Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Halka arzında satışa sunulan payların % 5' inden fazlasını satın alan Gerçek/Tüzel kişi yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011342
BIST
12:502.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,21
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:5014,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1017
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:5016,3829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0574
|Açılış
|: 16,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:50919,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,51
|Açılış
|: 919,70
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:49
|PENTA
|381,10
|41.696.356
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|AKFGY
|2,76
|107.863.558
|% 9,09
|
|CMBTN
|223,40
|29.324.154
|% 8,29
|
|GZNMI
|29,88
|55.482.328
|% 7,71
|
|PKENT
|354,00
|24.279.218
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,80
|115.920.966
|% -4,81
|
|MAALT
|237,40
|9.664.183
|% -4,08
|
|OYLUM
|4,84
|2.867.056
|% -3,78
|
|GARFA
|12,53
|2.299.831
|% -3,76
|
|THYAO
|28,02
|1.546.033.745
|% 0,57
|
|EREGL
|35,94
|990.355.549
|% 0,50
|
|KRDMD
|14,88
|938.354.330
|% -0,73
|
|PETKM
|8,57
|701.480.363
|% 1,30
|
|SASA
|54,05
|590.726.158
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,55
|420.043.534
|% 2,60
|
|KARSN
|4,43
|424.944.237
|% 6,24
|
|PETKM
|8,57
|701.480.363
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,88
|938.354.330
|% -0,73
|
|THYAO
|28,02
|1.546.033.745
|% 0,57
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7932
|14,8097
|% 0,73
|
|Euro
|16,3609
|16,3801
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,3830
|19,4802
|% 0,68
|
|Frank
|15,7716
|15,8667
|% 1,05
|
|Riyal
|3,9335
|3,9532
|% 0,81
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,28
|
|Altın Gr.
|919
|919
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.178
|1,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|-4,46
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,55
|