***EPLAS* *ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EPLAS******ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALFAS, EPLAS29.08.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaALFA SOLAR ENERJI ALFAS 700,00000 Kaydi PayEGEPLAST EPLAS 585,03542 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189954BIST