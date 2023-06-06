***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.06.2023 14:03
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156393
BIST
14:515.364
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -8,31
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5121,5073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2504
|Açılış
|: 21,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5123,1745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2739
|Açılış
|: 23,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
14:511.358,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.358,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:51
|KLRHO
|15,93
|215.884.393
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|104.728.428
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,75
|25.470.228
|% 9,36
|
|PENTA
|18,95
|284.235.778
|% 9,16
|
|IMASM
|21,80
|686.093.166
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.713.771
|% -9,97
|
|MARKA
|11,46
|57.295.693
|% -7,43
|
|OZRDN
|15,27
|14.152.272
|% -6,15
|
|YESIL
|4,19
|90.732.956
|% -5,84
|
|THYAO
|162,60
|6.665.847.591
|% -1,16
|
|SASA
|65,35
|5.110.954.916
|% 2,43
|
|KCHOL
|95,00
|4.138.859.873
|% 1,28
|
|ASELS
|52,80
|3.912.553.008
|% 3,33
|
|EREGL
|35,10
|2.786.161.682
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,48
|1.792.372.774
|% -1,58
|
|YKBNK
|11,95
|2.138.645.921
|% -0,99
|
|ISCTR
|12,75
|2.219.156.852
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,81
|423.841.127
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,91
|2.607.148.837
|% -1,43
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5028
|21,5073
|% 1,18
|
|Euro
|23,0823
|23,1745
|% 1,20
|
|Sterlin
|26,6012
|26,7346
|% 0,96
|
|Frank
|23,5971
|23,7393
|% 1,01
|
|Riyal
|5,7190
|5,7477
|% 1,18
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.359
|1.359
|18,45
|
|Cumhuriyet
|9.167
|9.306
|152,00
|
|Tam
|9.135
|9.373
|171,75
|
|Yarım
|4.492
|4.567
|42,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.283
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,40
|16,42
|0,30
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-1,77
|